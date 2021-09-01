سيناتور أمريكي من بيروت: لا داعي لاعتماد لبنان على الوقود الإيراني

أعلن السيناتور الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي ريتشارد بلومنتال خلال زيارة إلى بيروت أنه لا داعي لاعتماد لبنان على الوقود الإيراني.

بدوره، شدد العضو الآخر عن الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، كريس ميرفي، أثناء مؤتمر صحفي عقد في بيروت اليوم الأربعاء، على أن واشنطن تعمل بنشاط على إيجاد سبل لحل أزمة الوقود التي يعاني منها لبنان.

وأشار ميرفي إلى أن أي عمليات لنقل الوقود عبر أراضي سوريا تخضع لعقوبات الولايات المتحدة، مؤكدا أن العمل جار على تنظيم إمدادات الوقود إلى لبنان عبر سوريا التفافا على العقوبات الأمريكية.

ووصل السيناتوران إلى بيروت ضمن مجموعة من أعضاء الكونغرس، في إطار جولة إقليمية كتب ميرفي على حسابه في "تويتر" أنها تستهدف "العمل على إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان وبناء جسور مع الحكومة الائتلافية الجديدة في إسرائيل".

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر أنه لم يتلق طلبا لاستيراد وقود إيراني، على خلفية إعلان "حزب الله" عن إرسال طهران ثلاث شحنات من الوقود إلى البلاد لمساعدتها في تجاوز أزمتها.

وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت مؤخرا أن الولايات المتحدة طرحت خطة لمساعدة بيروت في "استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا عن طريق الغاز المصري".

المصدر: "رويترز"