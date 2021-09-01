من مصر.. المخرج خالد يوسف ينشر أول صورة له منذ عودته إلى بلاده

نشر المخرج المصري خالد يوسف، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، في الظهور الأول له بعد عودته إلى القاهرة.

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وظهر يوسف، في الصورة، وهو جالسا في أحد الأماكن المطلة على نهر النيل، معلقا عليها قائلا: "صباح الفل.. من علي شاطئ النيل الخالد.. صباح الفل على القاهرة المنورة بأهلها".

يذكر أن المخرج والمنتج أحمد عفيفي، أعلن عودة خالد يوسف إلى القاهرة وممارسة عمله بشكل طبيعي من مكتبه بعد عدة سنوات من الغياب.

ويستعد يوسف لتصوير فيلمه الجديد "أهلا بكم في باريس" وهو قصة إنسانية تدور حول معاناة 3 سيدات عربيات سجينات في فرنسا داخل سجن واحد يرتبطن بعلاقة صداقة داخل محبسهن، لافتا إلى أن الحديث يدور عن قصة حقيقية وليس من الخيال.

وسيبدأ تصويره في سبتمبر المقبل، وسيتم تصوير بعض اللقطات في استوديوهات في بيروت، وسيشارك في الفيلم 4 فنانين مصريين بينهم ماجد المصري.

المصدر: المصري اليوم