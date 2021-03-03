مأساة تدفع المخرج خالد يوسف إلى العودة سريعا إلى مصر

أكد المخرج السينمائي خالد يوسف، عودته إلى مصر، لحضور جنازة شقيقه، صلاح يوسف، الذي توفي مساء أمس الثلاثاء، إثر إصابته بفيروس كورونا.

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وقال خالد يوسف، في"فيسبوك"، تعليقا على رحيل شقيقه:"رحل شقيقي صلاح..البقاء لله".

وكان المخرج خالد يوسف، قد أعلن في فبراير الماضي، تعافيه من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه أجرى اختبار فيروس كورونا، وأن النتيجة جاءت سلبية، وكتب عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك": "عملت المسحة وطلعت سلبية ومرت بسلام...بفضل كرم ربنا وعطفه، وبفضل دعوات المخلصين، لم أشعر بأي معاناة من فيروس كورونا".

‎عملت مسحة #كورونا وطلعت سلبية ومرت بسلام بفضل كرم ربنا وعطفه وبفضل دعوات المخلصين كل #عيد_حب وانتم عايشين الحب وحاسين بنعيمه وبعذابه Happy Valentine’s Day.. Posted by Khaled youssef on Monday, February 15, 2021

المصدر: RT + "صدى البلاد"