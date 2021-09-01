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الأمن العام اللبناني يعلن عودة العمل في مركزين على الحدود الشمالية مع سوريا

أخبار العالم العربي

الأمن العام اللبناني يعلن عودة العمل في مركزين على الحدود الشمالية مع سوريا
Reuters Stringer .
الحدود اللبنانية السورية في شمال لبنان
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أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ اللبناني، اليوم الأربعاء، عن معاودة العمل في مركزي العريضة والبقيعة الحدوديين مع سوريا، واستئناف حركة الدخول والخروج من خلالهما.

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 وفي بيان لها، قالت المديرية العامة للأمن العام: عطفا على بيانها السابق المتعلق بوقف العمل موقتا في مراكز الأمن العام الحدودية في ​منطقة عكار​ بسبب انقطاع الاتصالات، يهم المديرية العامة للأمن العام أن تعلم المسافرين أنه سيصار إلى معاودة العمل في مركزي ​العريضة​ و​البقيعة​ الحدوديين، واستئناف حركة الدخول والخروج من خلالهما بعد عودة سنترالات "​أوجيرو​" للعمل، فيما يبقى مركز ​العبودية​ الحدودي متوقفا عن العمل نتيجة عطل على الشبكة، تعمل هذه المديرية بالتنسيق مع هيئة "أوجيرو" على مساعفته".

المصدر: RT

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