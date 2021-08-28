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لبنان.. توقيف مركب سوري دخل المياه الإقليمية

أخبار العالم العربي

لبنان.. توقيف مركب سوري دخل المياه الإقليمية
Reuters Jamal Saidi
صورة تعبيرية
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أفاد الإعلام اللبناني بأن بحرية الجيش في شمال البلاد، أوقفت مركبا سوريا دخل المياه الإقليمية عن طريق الخطأ آتيا من الجانب السوري ووجهته قبرص.

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وأشار موقع "النشرة" الإخباري إلى أن "دورية من بحرية الجيش قبالة الشواطئ الشمالية لمحافظة عكار، قامت بإيقاف مركب سوري دخل المياه الإقليمية عن طريق الخطأ آتيا من الجانب السوري ووجهته قبرص، وعلى متنه عدة أشخاص سوريين".

وأكدت "النشرة" أنه "تمت مصادرة المركب، وأحيل الأشخاص الذين كانوا على متنه الى القضاء المختص حيث بوشرت التحقيقات".

المصدر: "النشرة"

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