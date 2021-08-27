وفد وزاري لبناني إلى دمشق لترتيب استقدام الغاز المصري والكهرباء من الأردن

يتوجه وفد وزاري لبناني إلى سوريا قريبا لبحث الإجراءات المطلوبة لتفعيل اتفاقيتي استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، وبحث سبل التعاون في ما يتعلق باستجرار الكهرباء من سوريا.

ويتكون الوفد اللبناني من نائبة رئيس الحكومة اللبنانية ووزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر ووزير الطاقة ريمون غجر ووزير المالية غازي وزني والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.



وكانت السفارة الأمريكية في لبنان قد أعلنت عن نية الادارة الأمريكية استثناء كل ما يتعلق باستجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مفاعيل قانون قيصر، إلا أنه لم يتم حتى اليوم تثبيت هذا الاستثناء.

المصدر: "عمون"