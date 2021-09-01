مقتل شاب برصاص القوات الإسرائيلية في رام الله
Reuters
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قتل شاب فلسطيني، الليلة الماضية، برصاص القوات الإسرائيلية على حاجز بيت عور التحتا بمدينة رام الله.
ونقلت وكالة "معا" عن مصادر أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الشاب الفلسطيني رائد يوسف جادالله البالغ من العمر 39 عاما، من قرية بيت عور التحتا، عند أحد النقاط التي يمر منها العمال إلى الأراضي الإسرائيلية.
وأشارت المصادر إلى أن الشاب المقتول يمتلك هوية مقدسية ويعيش في بلدة بيت عور التحتا.
هذا وأعلنت الصحة الفلسطينية بشكل رسمي عن مقتل الشاب رائد برصاص القوات الإسرائيلية، ونقل جثمانه إلى مجمع فلسطين الطبي.
المصدر: معا
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