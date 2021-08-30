إصابات خطيرة بالرصاص الحي خلال تفريق القوات الإسرائيلية مسيرة شرقي غزة

أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص الحي أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، كما أصيب آخرون بالاختناق والشظايا مساء يوم الاثنين خلال تفريق القوات الإسرائيلية بالقوة مسيرة سلمية شرقي قطاع غزة.

وأفادت وكالة "وفا" بأن الجنود المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية وخلف السواتر الترابية شرق القطاع فتحوا نيران أسلحتهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان الذين تجمعوا على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة وشرق محافظة خان يونس جنوب القطاع.

وأضافت الوكالة أن ذلك أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي حالة أحدهم وصفت بالخطيرة، وآخرين بالاختناق والشظايا وصفت إصاباتهم بالطفيفة.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل ضوئية في سماء المنطقتين وسط تحليق طائرات الاستطلاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المتظاهرين شرقي غزة وخان يونس ألقوا قنابل صوتية تجاه الجنود الإسرائيليين وأشعلوا الإطارات قرب الحدود.

يذكر أن فعاليات "الإرباك الليلي" استؤنفت في المناطق الحدودية للقطاع منذ السبت الماضي، رفضا لاستمرار الحصار الإسرائيلي لغزة.

#صور من فعاليات "الإرباك الليلي" قرب الحدود الشرقية لبلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.#تصوير مريم ابو دقة pic.twitter.com/To8t3A2OiE — mariam riyad dagga (@DaggaRiyad) August 30, 2021

المصدر: وفا