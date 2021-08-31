"مصر للطيران" تعلن تعرضها لمحاولات سرقة وتصدر تحذيرا هاما

رصد قطاع المعلومات بشركة "مصر للطيران" العديد من محاولات الاحتيال لسرقة بيانات الشركة عبر رسائل بريد إلكتروني.

وقالت الشركة إن "الرسائل تحتوي على روابط Links أو مرفقات attachments pdf بلسم imaging devices تتضمن معلومات مزيفة و مختلطة تخص الشركة، وبمجرد الضغط عليها يتم اختراق الحساب وسحب بياناته".

وطلبت من جميع العاملين عدم الضغط على أي رابط أو فتح مرفق لملف pdf إلا بعد التأكد من أنه من مصدر موثوق، وفي حال الشك بأي رسالة يتم إرسالها على إيميل تابع الشركة التأكد من سلامة الرسالة و اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: RT