المنقوش: تأخر وضع الإطار التشريعي للانتخابات في ليبيا قد يعرقل إجراءها

أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن تأخر البرلمان في التصديق على الإطار التشريعي قد يعرقل إجراء الانتخابات المقررة في البلاد في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة في ختام مؤتمر "دول جوار ليبيا"، قالت المنقوش: "نسعى جميعا أن تكون الانتخابات في ديسمبر، ونحن كحكومة وحدة وطنية قمنا بكل ما يلزم للدفع بعجلة الانتخابات من حيث التمويل ومد يد العون اللوجستي والمادي لمفوضية الانتخابات".

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وردا عن سؤال حول احتمال تأجيل الانتخابات، أضافت: "سوف تؤجل أو لا، لا أعلم، لكن نحن نسعى أن تكون الانتخابات في وقتها".

وتابعت: "ما زلنا ننتظر البرلمان لكي يجيز القاعدة التشريعية للانتخابات وهذا قد يعرقل او يؤخر مسيرة الانتخابات".

وأشارت إلى أنه "سيتم عقد اجتماع تشاوري لدول جوار ليبيا والدول الصديقة في نهاية سبتمبر أو في بداية أكتوبر، من أجل تحضير الأرضية لاستقرار ليبيا".

وأوضحت أن "هذا الاجتماع سوف يناقش الشق الأمني الخاص بليبيا".

وأضافت: "لا بد أن يستقر البلد حتى تكون هناك إمكانية لإجراء الانتخابات بطريقة نزيهة".

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش دعا الاثنين، في بداية اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا إلى الإسراع في تحضير "الإطار القانوني" للانتخابات.

المصدر: "أ ف ب"