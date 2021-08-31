الإعلام الجزائري: تونس سلمت الجزائر القيادي في حركة "الماك" سليمان بوحفص

أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية بأن السلطات التونسية سلمت أمس الاثنين، القيادي في حركة "الماك"، سليمان بوحفص، إلى السلطات الجزائرية.

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وبحسب "النهار"، تم اعتقال المعني في تونس منذ سنة 2018، قبل أن يتم تسليمه للجزائر أمس.

للإشارة، فقد تم القبض على سليمان بوحفص، يوم 25 أغسطس الجاري، في تونس.

ونددت أكثر من 40 منظمة حقوقية تونسية بتسليم السلطات التونسية الناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص لبلاده، واعتبرت ذلك خرقا لالتزاماتها الدولية.

وعبرت المنظمات في بيان مشترك عن سخطها إزاء السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الدولة التونسية بتسليم لاجئ متمتع بالحماية الدولية إلى سلطات بلده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية وتطالبها بتقديم توضيحات للرأي العام.

وبوحفص (54 عاما) ناشط سياسي ومدافع عن حقوق الانسان وحكم في العام 2016 في الجزائر بالسجن خمسة أعوام بعد إدانته بـ"الإساءة إلى الإسلام والنبي محمد" وينتمي لمنظمة "حركة استقلال القبائل" (ماك) التي تصنفها السلطات الجزائرية بالارهابية".

المصدر: "النهار" الجزائرية + وكالات