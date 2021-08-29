اليمن.. مؤسسة الكهرباء تحذر من غرق عدن في ظلام دامس بعد 48 ساعة

حذرت مؤسسة كهرباء عدن من توقف أكثر من 80 في المئة من القدرة التوليدية بشكل كامل خلال يومين، بسبب قرب نفاد وقود محطات الكهرباء.

وقالت المؤسسة إن نفاد الوقود جاء نتيجة تأخر وصول الدفعة الرابعة من منحة نفط سعودية كانت قد قدمت للمؤسسة.

وأضافت: "الوقود المتبقي من الديزل بخزانات مصافي عدن يكاد يكفي لمدة لا تتجاوز يومين فقط مما سيؤدي إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء ودخول المدينة في ظلام دامس".

وحذر البيان من أن نفاد الوقود يهدد بتوقف كافة محطات التوليد العاملة بالديزل والتي تولد أكثر من 80 بالمائة من كهرباء عدن.

وكانت السعودية قد أعلنت في مارس الماضي تقديم منحة مشتقات نفطية لليمن تبلغ 351 ألف و304 أطنان من المازوت، و909 آلاف و591 طنا من الديزل بقيمة 422 مليون دولار لتشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.

المصدر: "رويترز"