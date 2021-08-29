الأردن.. إحباط تهريب مليونين و130 ألف حبة كبتاغون قادمة من دولة عربية (فيديو)
Reuters MUHAMMAD HAMED
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أعلنت دائرة الجمارك الأردنية عن إحباط تهريب مليونين و130 ألف حبة كبتاغون مخبأة بطريقة احترافية في شاحنتين قادمتين من دولة عربية.
وقال الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك إن "الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية تمكنوا من إحباط تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون".
وأضاف أنه "تم ضبط المحتويات أثناء المعاينة لشاحنتين قادمتين من دولة عربية مجاورة محملتين بالألبسة والإكسسوارات والحجر مخبأة بطريقة احترافية داخل الأحجار وأمشاط الشعر".
وأشار إلى أن "كمية المضبوطات تقدر بما يقارب مليونين ومائة وثلاثين ألف حبة".
المصدر: "خبرني"
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