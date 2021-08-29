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مصر.. محام يقاضي القائمين على "كلوب هاوس" بعد تطاول إحدى الغرف على الذات الإلهية

أخبار العالم العربي

مصر.. محام يقاضي القائمين على
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
العاصمة المصرية القاهرة
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تقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد القائمين على برنامج "كلوب هاوس" بعد تطاول إحدى الغرف على الذات الإلهية والنبي محمد.

وأشار المحامي في البلاغ إلى أن "هذا الأمر يشكل جريمة ازدراء الأديان ويعد اعتداء على قدسية الاعتقاد الديني والإساءة للدين الإسلامي وهو يعبر عن التطرف الديني".

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والتمس التحقيق في الواقعة والتوصل للقائمين على هذه الغرفة تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة.

المصدر: "الشروق"

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