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وسائل إعلام: بينيت اقترح على بايدن تشكيل تحالف عسكري يضم الأردن ودولا خليجية وإسرائيل

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وسائل إعلام: بينيت اقترح على بايدن تشكيل تحالف عسكري يضم الأردن ودولا خليجية وإسرائيل
Reuters JONATHAN ERNST
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت اقترح على الرئيس الأمريكي جو بايدن تشكيل تحالف عسكري يضم إسرائيل ودولا خليجية والأردن لمواجهة إيران.

وقالت جيلي كوهين مراسلة الهيئة في واشنطن إن "بينيت اقترح خلال لقائه أمس الأول (الجمعة) مع بايدن، إقامة قوة دفاع مشترك على غرار "الناتو" بين إسرائيل ودول خليجية والأردن، لمواجهة التهديد الإيراني".

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وأضافت أن "الاقتراح يشمل بشكل أساسي تركيب الرادارات وأجهزة الإنذار، لمواجهة أي تهديد جوي من قبل إيران".

المصدر: "كان"

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