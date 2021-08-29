العراق.. كشف وقائع جريمة قتل أم لابنتيها في البصرة

كشفت مديرية محافظة البصرة أقصى جنوب العراق يوم الأحد وقائع جريمة قتل أم لابنتيها في المحافظة.

وقالت المديرية إن الأم ادعت أن شخصين ملثمين اقتحما الدار وقاما بإطلاق النار على المجني عليهما وسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية.

وأضافت أنه "لأهمية الحادث وغموضه تم تشكيل فريق عمل مختص في قسم مكافحة إجرام البصرة لكشف ملابساته والانتقال لمحل الحادث والمباشرة بالتحري وجمع المعلومات، تبين وجود المدعية بالحق الشخصي داخل الدار وقت حدوث الجريمة وعدم وجود زوجها".

وأكدت أنه اتضح أنها هي من ارتكب الجريمة البشعة بحق ابنتيها البالغتين من العمر 17 و15 سنة بواسطة بندقية من نوع كلاشنكوف.

وتابعت: "وللشك الحاصل تم إصدار أمر قضائي بالقبض عليها ولدى التحقيق معها اعترفت صراحة بارتكابها جريمة القتل بدافع الانتقام من زوجها، لكونه تزوج عليها".

وأوضحت المديرية أنه حين ما تم تنفيذ أمر القبض اعترض زوج المتهمة القوة المداهمة وقام بإطلاق النار عليها من مسدس، مما أدى إلى إصابة أحد الضباط إصابة طفيفة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالته الصحية جيدة.

المصدر: "السومرية نيوز"