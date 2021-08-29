إسرائيل تفتح معبرين مع غزة لإدخال الوقود والبضائع

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، بأن السلطات الإسرائيلية قررت فتح معبر "بيت حانون" (إيريز) ومعبر "كرم أبو سالم" لمرور البضائع والمحروقات إلى قطاع غزة.

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من جهته، نقل موقع "واللاه" الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إنه سيتم فتح معبري إيريز وكرم أبو سالم لمرور البضائع والمحروقات.

وقال الموقع إن "فتح المعبرين يأتي هذا على الرغم من حرائق الليلة الماضية في النقب الغربي والتظاهرات العنيفة على السياج الحدودي".

ولفت الموقع نقلا عن المصادر بأن 27 آلية و7 ناقلات غاز إسرائيلية ستدخل اليوم إلى قطاع غزة من إسرائيل.

المصدر: معا + واللاه