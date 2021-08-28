مصر.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو توزيع سندويش مخدر على طريق القاهرة السويس

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من كشف ملابسات فيديو متداول يظهر أحد الأشخاص يدعى قيام آخر بإعطائه سندويش يحتوي مواد مخدرة على طريق القاهرة السويس الصحراوي.

وقالت وزارة الداخلية إنه "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو متداول يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى أنه حال قيادته سيارة نقل بدائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، فوجئ بتوقف سيارة ترجل منها أحد الأشخاص وقدم له سندويشتين لتناولهما".

#وزارة_الداخلية كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى أنه حال قيادته سيارة نقل بطريق (#القاهرة / #السويس_الصحراوى) بدائرة قسم شرطة #فيصل بمديرية أمن #السويسhttps://t.co/h7RH5llbyapic.twitter.com/ZnZpYhwzb9 — وزارة الداخلية (@moiegy) August 28, 2021

وأشارت إلى أن "السائق في الفيديو ارتاب في الأمر ولم يقم بتناولهما وعقب وصوله للطريق الإقليمى بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، اكتشف أنهما يحويان مواد مخدرة، فقام بنشر مقطع الفيديو لتوعية السائقين".

وأضافت "بالفحص تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية من تحديد الشخص الظاهر في مقطع الفيديو والقائم على نشره وتبين أنه سائق، مقيم بمحافظة المنوفية".

وتابعت "باستدعاء الشخص المذكور أقر بحصوله على سندويشتين من أحد مستقلى سيارة مينى باص على طريق القاهرة السويس، وفي الطريق رسخت في ذهنه وضع أقراص خاصة بعلاج الصداع داخل الأطعمة، ونشر مقطع الفيديو على النحو المشار إليه للحصول على أكبر نسبة متابعة بقصد التربح".

وبينت الوزارة أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: القاهرة