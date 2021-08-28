الإمارات.. استئناف إصدار التأشيرات السياحية للمحصنين ضد كورونا
Reuters AHMED JADALLAH
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أعلنت الإمارات استئنافها إصدار التأشيرات السياحية للحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، اعتبارا من الـ30 من أغسطس الحالي.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن "القرار يشمل الدول التي تم منع القدوم منها مسبقا مع إلزامية الفحص المخبري السريع PCR في المطار، على أن تبقى الاشتراطات السابقة سارية على الفئات غير المطعمة".
المصدر: "رويترز"
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