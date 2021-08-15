"فلاي دبي" تعلق رحلاتها إلى كابل

قالت متحدثة باسم شركة "فلاي دبي" الإماراتية اليوم الأحد بعد أن دخلت حركة "طالبان" العاصمة الأفغانية إن الشركة ستعلق رحلاتها إلى كابل اعتبارا من يوم غد الاثنين.

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وأضافت المتحدثة في تصريح لوكالة "رويترز" أن رحلة عودة من كابل إلى دبي ستنفذ اليوم الأحد وستعلق بعدها الرحلات حتى إشعار آخر.

وأعلنت "طالبان" اليوم الأحد أنها حاصرت بالكامل كابل، ونقلت "رويترز" عن مسؤول في "طالبان" قوله إن الحركة تسمح لمطار كابل بمواصلة عمله.

المصدر: "رويترز"