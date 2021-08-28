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الأمم المتحدة تحث السلطات الليبية على التعاون معها

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تحث السلطات الليبية على التعاون معها
Reuters
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قال رئيس البعثة الأممية لتقصي الحقائق في ليبيا محمد أوجار بعد اختتام زيارته الأولى إلى ليبيا، إن الهدف الرئيسي للزيارة كان تعزيز التعاون مع السلطات الليبية في تنفيذ المهمة الأممية.

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وأضاف أوجار: "نحث السلطات الليبية على التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق".

وتابع قائلا: "يسعدنا أن السلطات الليبية أبدت التزامها بمواصلة التعاون مع البعثة ومساعدتها في عملها والعديد من الشهود رفضوا التعامل مع بعثة تقصي الحقائق بسبب مخاوف على سلامتهم".

واختتم: "دعونا السلطات الليبية إلى ضمان أن يكون أي فرد حرا في التواصل مع البعثة".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

 

 

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