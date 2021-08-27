ولي عهد السعودية يجري اتصالا هاتفيا برئيس وزراء إثيوبيا
Reuters
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أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هنأه فيه بفوزه بولاية ثانية رئيسا للوزراء في بلاده.
ونقلت وكالة "واس" السعودية أن بن سلمان عبر عن تهنئته لآبي أحمد بفوزه بولاية ثانية، "متمنيا التوفيق والنجاح لدولته، ولشعب جمهورية إثيوبيا المزيد من التقدم والرقي".
وأضافت "واس" أن بن سلمان وآبي أحمد "استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".
وفاز آبي أحمد وحزبه في الانتخابات العامة بإثيوبيا التي جرت في 21 يونيو 2021 في الوقت الذي تشهد فيه علاقات البلاد توترا بالغا مع مصر والسودان بسبب قضية سد النهضة والنزاع العسكري في إقليم تيغراي.
المصدر: "واس"
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