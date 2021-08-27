السيسي: لقاحات كورونا المتاحة للقارة الإفريقية تقل كثيرا عن احتياجاتها

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الدول الإفريقية تقل كثيرا عن احتياجات القارة، مؤكدا أن "مسألة إنتاج وتوزيع اللقاحات تحظى بأولوية متزايدة".

وجاء ذلك خلال مشاركة السيسي عبر خاصية الفيديو كونفرانس في القمة الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا، والتي تنظمها ألمانيا سنويا.

وقال السيسي: "مسألة إنتاج وتوزيع لقاحات كورونا أصبحت تحظى بأولوية متزايدة في ضوء أهمية اللقاحات في خفض نسب الإصابة بالفيروس وتخفيف الضغط على النظم الصحية، فضلا عن استعادة مظاهر الحياة الطبيعية وما يتبع ذلك من إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى سابق عهده".

واستعرض السيسي في هذا الإطار الجهود المصرية لتوطين صناعات اللقاحات ورفع كفاءة وقدرات بلاده الإنتاجية ذات الصلة.

ولفت إلى "الفجوة الآخذة في التشكل بين الدول المتقدمة التي تمكنت من توفير اللقاحات لنسب كبيرة من سكانها، وبين الدول الأفريقية التي ما زالت تواجه هذا التحدي، لاسيما وأن كثيرا من المؤشرات تذهب إلى أن النفاذ إلى اللقاحات يعد عاملا مؤثرا في قدرة الدول على التعافي".

وشدد السيسي على أن "هذا يؤكد بوضوح أن التعاون الدولي في مجال تصنيع وتوزيع والنفاذ إلى لقاحات كورونا يعد أمرا بالغ الأهمية لتعافي الاقتصاد الإفريقي والعالمي، بما في ذلك من خلال المساهمة في رفع القدرات الأفريقية الإنتاجية للقاحات وتسهيل نقل الخبرات والتكنولوجيا اللازمة لذلك، فضلا عن تذليل الصعاب ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية".

المصدر: RT