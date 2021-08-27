السيسي يشكر ميركل على تعاونها مع مصر

أعلنت الحكومة المصرية أن رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي وجه خالص التقدير والشكر للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على تعاونها وجهودها خلال توليها المسؤولية.

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وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خالص التقدير والشكر للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على تعاونها وجهودها خلال توليها المسؤولية مما أحدث تحولا نوعيا في الشراكة بين مصر وألمانيا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية متمنيا لها خالص التوفيق والسداد في كافة خطواتها ومشروعاتها المستقبلية".

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم عبر الفيديو كونفرانس في القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا، التي تنظمها ألمانيا سنويا بمشاركة المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشريكة بالمبادرة.

وأشار راضي إلى أن مشاركة الرئيس في قمم مبادرة الشراكة مع إفريقيا تأتي في إطار ما تمثله من محفل عالمي مهم للتواصل المستمر مع مجموعة العشرين، فضلا عن توفيرها منصة متميزة لشرح التجربة المصرية والإنجازات التنموية التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية.

المصدر: الوطن