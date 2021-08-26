السيسي يطالب وزارة الأوقاف بتحسين أوضاع الأئمة

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزارة الأوقاف بتكوين جيل متميز من الأئمة والدعاة المستنيرين لصياغة رأي عام ديني منضبط مع الحفاظ على ثوابت الشرع.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي بأن السيسي تابع جهود وزارة الأوقاف في تطوير هيئة الأوقاف، فضلا عن تدريب وتأهيل الأئمة، وكذلك نشاط الوزارة في مجال التأليف والترجمة".

وعرض وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة جهود الوزارة في إدارة أموال هيئة الأوقاف، وذلك لضمان تنمية أعيان واستثمارات الأوقاف وتحقيق أعلى عائد منها، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار باستمرار جهود الحفاظ على مال الوقف وتنميته وحسن إدارته.

واطلع الرئيس المصري على خطة وزارة الأوقاف بشأن تدريب الأئمة، موجها بتعزيز جهود دعم الأحوال المالية للأئمة، وتكثيف البرامج التدريبية العلمية والثقافية عالية المستوى الموجهة لهم، سواء بأكاديمية الأوقاف الدولية أو بالتعاون مع المؤسسات المعنية بصناعة الوعي وبناء الشخصية، وذلك تعزيزاً لاستراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطي الرشيد ومبادئ صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة، من خلال تكوين جيل متميز من الأئمة والدعاة المستنيرين، الذين يستطيعون صياغة رأي عام ديني منضبط، على نحو يراعي المستجدات وينتهج فقه الواقع، دون الإخلال بالحفاظ على ثوابت الشرع.

المصدر: RT