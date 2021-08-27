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العراق.. الصدر يعلن عودته للمشاركة في الانتخابات المبكرة

أخبار العالم العربي

العراق.. الصدر يعلن عودته للمشاركة في الانتخابات المبكرة
Reuters
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
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أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، عودته للمشاركة في الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل.

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مصدر لـRT: الصدر سيعلن العودة للمشاركة في الانتخابات
مصدر لـRT: الصدر سيعلن العودة للمشاركة في الانتخابات

وقال الصدر في كلمة تلفزيونية: "تسلمت ورقة إصلاحية من القوى السياسية، وهذه الورقة جاءت وفقا لتطلعاتنا".

وأضاف أن "العودة إلى المشروع الانتخابي باتت أمرا مقبولا، و سنخوض الانتخابات بعزم لإنقاذ العراق من الفساد والاحتلال والتبعية والتطبيع".

وتابع الصدر أن "المصلحة اقتضت أن نخوض انتخابات مليونية".

وكشف مصدر عراقي رفيع اليوم الجمعة لـRT، عن وجود تطور جديد في موقف زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر بشأن الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل.

يذكر أن مقتدى الصدر أعلن في الخامس عشر من الشهر الماضي، الانسحاب من الانتخابات المبكرة، لكن ذلك أثار قلق الكثير من الكتل السياسية التي ناشدته العدول عن قراره.

المصدر: RT

 

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