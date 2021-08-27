مصدر لـRT: الصدر سيعلن العودة للمشاركة في الانتخابات

كشف مصدر عراقي رفيع، اليوم الجمعة، عن وجود تطور جديد في موقف زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر بشأن الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل.

وقال لـRT، إن "الصدر سيعلن اليوم عن دعمه للانتخابات والعودة إليها بعد أن أعلن انسحابه منها".

وأضاف، أن "موقف الصدر جاء بعد مناشدات ودعوات من الكتل السياسية التي تعتبر وجود تياره في الانتخابات عامل دعم للعملية السياسية، وأن مقاطعته لها سيؤثر بشكل كبير عليها".

يذكر أن مقتدى الصدر أعلن في الخامس عشر من الشهر الماضي، الانسحاب من الانتخابات المبكرة، لكن ذلك أثار قلق الكثير من الكتل السياسية التي ناشدته العدول عن قراره.

المصدر: RT