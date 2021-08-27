تقرير: إسرائيل قررت منح قرض للسلطة الفلسطينية بقيمة 800 مليون دولار

أفادت القناة 12 العبرية اليوم الجمعة بأن إسرائيل قررت منح قرض للسلطة الفلسطينية بقيمة 800 مليون دولار.

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وكشفت القناة العبرية أن القرض سيكون موزعا على أقساط شهرية حتى نهاية العام الجاري.

وفي 11 يوليو الماضي صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" على اقتطاع 597 مليون شيكل عن عام 2020 من أموال المقاصة المحولة للسلطة.

ومن جهته علق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على الأمر قائلا إن "مجموع ما خصمته إسرائيل بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيكل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيكل شهريا".

وأضاف اشتية آنذاك أن "هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب خاصة وأن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام ونحن مستمرون في تمويل قطاع غزة و القدس والمنطقة (ج) التزاما منا تجاه أهلنا وحفاظا على مشروعنا الوطني ودولتنا فلسطين".

ولفت إلى أنه "من أجل الإيفاء بالتزاماتنا نضطر للاقتراض من البنوك وهذا وضع غير طبيعي وغير مستدام إنني أضع هذه الحقائق أمامكم لنكون معا مسؤولين أمام هذا الوضع".

المصدر: معا+القناة 12 العبرية