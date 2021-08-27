مستشفى لبناني: نستقبل مجددا مرضى تم تلقيحهم أو أصيبوا بكورونا سابقا

قال مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس الأبيض، إن المستشفى استقبل مرة جديدة العديد من المرضى الذين تم تلقيحهم أو أصيبوا بكورونا سابقا، و"لا شك في ان ذلك بسبب متحور دلتا".

٥/١ لا يزال عدد حالات الكورونا اليومي في لبنان مرتفعًا، على الرغم من أنه أقل بكثير من عدد الحالات الذي بلغناه في الموجة الأخيرة. ومن الجدير بالذكر أن مستشفانا استقبل العديد من المرضى الذين تم تلقيحهم أو أصيبوا بالفيروس سابقًا، ولا شك في ان ذلك بسبب متحور دلتا الأكثر عدوى. — Firass Abiad (@firassabiad) August 27, 2021

وفي تغريدة عبر "توتير"، أشار الأبيض إلى أن "عدد حالات كورونا اليومي في لبنان لا يزال مرتفعا، على الرغم من أنه أقل بكثير من عدد الحالات الذي بلغناه في الموجة الأخيرة"، لافتا إلى أن "العدد الكبير من الطلبات الواردة لنقل مرضى الكورونا من أقسام الطوارئ في المستشفيات الأخرى إلى مستشفانا، بسبب عدم توفر الأسرة. من الواضح أن العديد من المستشفيات لم تعد تفتح أقسام الكورونا الخاصة بها، أو تطالب بمبالغ إضافية كبيرة من المرضى".

ورأى أن "رعاية المرضى في لبنان أصبحت كركوب زورق صغير وسط عاصفة هوجاء، تجربة مريرة يفضل العديد من عاملي الرعاية تجنبها، لذا فهم يغادرون"، مضيفا: "أصبحت ظروف المعيشة والعمل لا تطاق، وجودة الرعاية ليست كما كانت من قبل. هل سيحافظ لبنان على معدل وفيات منخفض لحالات الكورونا على الرغم من كل التحديات؟".

٥/٤ بالنسبة للأطباء والممرضين، فإن أكثر ما يسبب الاحباط هو وقوفهم بلا حول ولا قوة، فيما يعاني مرضاهم ما يعانون بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية. أصبحت رعاية المرضى في لبنان كركوب زورق صغير وسط عاصفة هوجاء، تجربة مريرة يفضل العديد من عاملي الرعاية تجنبها، لذا فهم يغادرون. — Firass Abiad (@firassabiad) August 27, 2021

المصدر: RT