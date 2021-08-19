لبنان.. الكهرباء مقطوعة عن مستشفى رفيق الحريري منذ 3 أيام

قال مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي، الدكتور فراس الأبيض، إن كهرباء الدولة مقطوعة عن المستشفى الجامعي منذ يوم الإثنين، فيما المولدات تعمل منذ أكثر من 72 ساعة متواصلة.

وكتب الأبيض في تغريدة عبر "تويتر": لأخذ العلم. كهرباء الدولة مقطوعة عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي من نهار الاثنين. المولدات تعمل منذ أكثر من 72 ساعة متواصلة".

وأضاف: "وصلنا مازوت من جهات مانحة دولية والجيش ومتبرعين، لكن الكميات تنفد بسرعة. كل النداءات والمراسلات الرسمية لم يأت عليها أي رد... بس هيك".

بس لأخذ العلم. كهرباء الدولة مقطوعة عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي من نهار الاثنين. المولدات لها دايرة اكثر من ٧٢ ساعة متواصلة. وصلنا مازوت من جهات مانحة دولية والجيش ومتبرعين، لكن الكميات تنفذ بسرعة. كل النداءات والمراسلات الرسمية لم يأت عليها اي رد. بس هيك. — Firass Abiad (@firassabiad) August 19, 2021

يذكر أن مستشفى رفيق الحريري الجامعي تضم أكبر عدد من الأسرة وغرف العناية الفائقة المخصصة لمعالجة مرضى كورونا.

هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

وتراجعت تدريجيا خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار الكهربائي، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا في بعض المناطق. ولم تعد المولدات الخاصة، على وقع شح الوقود، قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها بدورها إلى التقنين.

المصدر: RT