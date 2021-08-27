نوفل سعيّد: لا تأثير لي على الرئيس.. أنا مستقل احترموا أفكاري وكفى تنمرا!

أكد نوفل سعيّد شقيق الرئيس التونسي قيس سعيد أن الآراء التي يعبر عنها هي أراؤه الخاصة، ولا تلزم أي جهة كانت سواء رسمية أو غير رسمية بها.

وقال سعيّد الشقيق في بيان على "فيسبوك": ''أنا أتحمل مسؤولية أفكاري التي أعبّر عنها ولا أتحمل مسؤولية الأفكار والمواقف التي يكونها الآخرون عنّي وحول أفكاري و مواقفي''، معبرا عن رفضه لما وصفه بـ''التوظيف المقصود للأفكار التي يعبّر عنها والتلاعب المتعمد بها من أجل استعمالها، بدون حتى تكلّف مؤونة فهمها، و ذلك للتضليل ولتصفية حسابات سياسية مع أي جهة كانت''.

إقرأ المزيد

وشدد على أنه لا يقبل أن يكون قنطرة عبور لأي جهة كانت لتصفية حساباتها السياسية.

وأضاف: ''لا تأثير لقرابتي برئيس الجمهورية على طبيعة الأفكار التي أعبر عنها، فقط أنا مقتنع بعمق وبوجاهة الأفكار التي يدافع عليها رئيس الجمهورية وبأهمية الخطوات الوطنية التي قطعها من أجل انقاذ البلاد من الأوضاع التي آلت اليها مثلي في ذلك مثل ملايين التونسيين وأقدّر أنّه من حقي أن تُحترم مواقفي وأفكاري بصفتها تلك مثلما أنّي أفرض على نفسي احترام المواقف والأفكار التي تخالفني طالما يتم التعبير عنها في إطار احترام الأخلاق وأدبيات الحوار الهادئ و العقلاني و الرصين''.

المصدر: قناة نسمة التونسية