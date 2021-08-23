عبير موسي تتحدث عن "انتماء" شقيق الرئيس التونسي لتنظيم إسلامي

قالت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس، عبير موسي، إن نوفل سعيد، شقيق الرئيس قيس سعيد، ينتمي لجمعية قالت إنها ترتبط باتحاد علماء المسلمين.

وفي فيديو بثته على صفحتها على "فيسبوك"، كشفت موسي عن "انتماء شقيق رئيس الجمهورية لرابطة تونس للثقافة والتعدد، التي يرأسها أحد منظري اليسار الإسلامي أو من يسمون أنفسهم (الإسلاميون التقدميون) وتنشط بالشراكة مع (جمعية صاحب الطابع للثقافة الإسلامية)، التي تضم داعية موالية لاتحاد القرضاوي".

وأعربت موسي عن رفضها "إعادة إنتاج الإسلام السياسي وتقديمه بثوب جديد"، مضيفة "نحن لا نقبل باستغلال الأزمة السياسية التي أدت إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية لتمرير برنامج توافق من نوع جديد يكون فيه الخوانجية (في إشارة لحركة النهضة) طرفا بعد تغيير قشرتهم الخارجية".

وأضافت أن "مخطط استهداف الحزب الدستوري الحر أصبح معلوما لأنه يمثل العائق الأساسي أمام تشكيل المشهد الجديد".

المصدر: RT