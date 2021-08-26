وزير الثقافة اللبناني ينفي منح الوزارة دكتوراه فخرية لأي فنان

أصدر وزير الثقافة اللبناني عباس مرتضى بيانا حول تكريم مجموعة من الفنانين بالدكتوراه الفخرية في لبنان يوم أمس، نافيا منح الوزارة أي أوسمة أو دكتوراه لأي فنانين.

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وورد في البيان: "تقدم السيد مازن النوري عن لجنة مهرجان AFDAL الدولية بطلب رعاية وزارة الثقافة لحفل توزيع جوائز المهرجان للعام 2021 لتكريم كوكبة من الفنانين والمثقفين من مختلف القطاعات الثقافية في كازينو لبنان في الـ25 من الشهر الجاري".

وتابع: "جريا على عادتها في تقديم الرعاية المعنوية لمختلف النشاطات الثقافية ودعمها للقطاع الفني والثقافي، لاسيما في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وافقت الوزارة على رعاية الحفل".

وأشار إلى أنه في هذا الإطار، يهم وزارة الثقافة التوضيح بأن دورها اقتصر على رعاية الحفل دون الدخول في تفاصيل الأسماء المكرمة وبالتالي هي لم تمنح لا الجوائز ولا الدكتوراه الفخرية ولا ألقابا لأي من المشاركين كونها ليست الجهة المخولة للقيام بذلك.

ومنعا لأي لغط في هذا المجال، اقتضى التوضيح.

المصدر: RT