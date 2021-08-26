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أول رد لبناني على منح الفنان المصري محمد رمضان الدكتوراه

مجتمع

أول رد لبناني على منح الفنان المصري محمد رمضان الدكتوراه
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نفى رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء فى لبنان الفنان فريد بوسعيد أي صلة له بمنح الفنان محمد رمضان الدكتوراه الفخرية في لبنان.

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وقال بوسعيد: "نحن لم نمنح الدكتوراه أو لقب سفير لمحمد رمضان ولا لنا علاقة بهذا الأمر ونفس الأمر بالنسبة لوزارة الثقافة، هذه لجنة خاصة هي التي أعطت التكريم له".

وأضاف: "نحن لا يحق لنا أن نمنح أى شخص دكتوراه، ولم نقم له تكريم، فنحن حضرنا التكريم فقط مع المدير العام ومستشار وزير الثقافة".

وكان الفنان محمد رمضان قد أعلن عن منحه الدكتوراه الفخرية وعلق قائلا: "شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي".

المصدر: الوطن

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