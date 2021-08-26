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فنان مصري يسخر من حصول محمد رمضان على الدكتوراه (صورة)

مجتمع

فنان مصري يسخر من حصول محمد رمضان على الدكتوراه (صورة)
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سخر الفنان المصري خالد سرحان من حصول الفنان محمد رمضان على الدكتوراه الفخرية حسبما أعلن عبر "فيسبوك".

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وقال خالد سرحان: "الحمد لله حصلت على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الألمانية لمكافحة الفئران والحشرات".

وكان قد أثار حصول الفنان المصري محمد رمضان على الدكتوراه الفخرية من مركز ألماني لبناني جدلا واسع النطاق في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر ما بين مستغرب ومرحب.

وكتب رمضان عبر "إنستغرام": "الحمد لله درست في معهد الفنون المسرحية، وبعشق مهنتي وفاهمها كويس جدا، ولذلك دوري أن جمهوري ينسى مشاكله في الساعة اللي بيشوفني فيها".

المصدر: RT

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