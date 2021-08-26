اللحظات الأولى للإفراج عن الطالبة ليان ناصر من السجون الإسرائيلية (فيديو)

أفرجت السلطات الإسرائيلية عن الطالبة الفلسطينية في جامعة بيرزيت ليان ناصر البالغة 21 عاما، والمعتقلة منذ يوليو الماضي.

وأظهر تسجيل مصور لوكالة شهاب للأنباء اللحظات الأولى لخروج ناصر من السجن.

#شاهد | لحظة إفراج قوات الاحتلال عن الاسيرة الطالبة ليان ناصر من رام الله. pic.twitter.com/xdku2GSHMT — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 26, 2021

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت قبل يومين تأجيل محاكمة ناصر حتى الخامس من الشهر القادم.

واعتقلت ناصر من منزلها في رام الله، في السابع من يوليو الماضي، وكانت واحدة من بين عشرات الطلاب في الجامعة الذين اعتقلوا بتهمة المشاركة في مظاهرات أعقبت اغتيال الناشط "نزار بنات".

المصدر: RT