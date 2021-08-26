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اللحظات الأولى للإفراج عن الطالبة ليان ناصر من السجون الإسرائيلية (فيديو)

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اللحظات الأولى للإفراج عن الطالبة ليان ناصر من السجون الإسرائيلية (فيديو)
الطالبة ليان نصر ـ فيسبوك
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أفرجت السلطات الإسرائيلية عن الطالبة الفلسطينية في جامعة بيرزيت ليان ناصر البالغة 21 عاما، والمعتقلة منذ يوليو الماضي.

وأظهر تسجيل مصور لوكالة شهاب للأنباء اللحظات الأولى لخروج ناصر من السجن.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت قبل يومين تأجيل محاكمة ناصر حتى الخامس من الشهر القادم.

واعتقلت ناصر من منزلها في رام الله، في السابع من يوليو الماضي، وكانت واحدة من بين عشرات الطلاب في الجامعة الذين اعتقلوا بتهمة المشاركة في مظاهرات أعقبت اغتيال الناشط "نزار بنات".

المصدر: RT

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