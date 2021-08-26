قرقاش معلقا على زيارة مسؤول إماراتي إلى قطر: المصير واحد والنجاح مشترك

في تعليقه على زيارة مسؤول إماراتي رفيع إلى الدوحة اليوم الخميس، شدد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، على أهمية "بناء جسور التعاون مع الأشقاء" وطي "صفحة خلاف".

وكتب قرقاش عبر "تويتر" أن "بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية".

وأضاف: "نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بإيجابية، وزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه بأميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك".

بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية، نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بايجابية، وزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه بأميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك pic.twitter.com/dUcHhlxz7K — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 26, 2021

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وفي وقت سابق اليوم أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أجرى محادثات في الدوحة مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان "بشأن واقع العلاقات الثنائية بين الدولتين".

وتمكنت الدول الخليجية في أوائل العام الجاري من تجاوز الخلاف الذي اندلع في يونيو عام 2017 بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر.

المصدر: RT