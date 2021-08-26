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أمير قطر يبحث مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي تعزيز العلاقات الثنائية

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أمير قطر يبحث مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي تعزيز العلاقات الثنائية
Reuters Ibraheem Al Omari
أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني
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أجرى أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني اليوم الخميس محادثات في الدوحة مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بشأن واقع العلاقات الثنائية بين الدولتين.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الأمير تميم استقبل المستشار الإماراتي والوفد المرافق له في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، مضيفة: "جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وأشارت الوكالة إلى أن الشيخ طحنون في مستهل الاجتماع نقل التحيات إلى الأمير تميم والشعب القطري من قادة الإمارات، وخاصة رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

بدوره، حمل الأمير تميم الشيخ طحنون تحياته إلى قادة الإمارات وشعبها.

وتمكنت الدول الخليجية في أوائل العام الجاري من تجاوز الخلاف الذي اندلع في يونيو عام 2017 بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر.

المصدر: "قنا" 

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