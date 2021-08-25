السعودية.. تنفيذ حكم "القتل قصاصا" بأحد الجناة بمحافظة ينبع

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ حكم "القتل قصاصا" بأحد الجناة في محافظة ينبع غرب المملكة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "بندر بن حامد بن محمد العلواني سعودي الجنسية، أقدم على قتل محمد ناصر عثمان الحربي يمني الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى وفاته".

وأضافت أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني بندر بن حامد بن محمد العلواني بسجن محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة".

المصدر: "واس"