مصر ترصد أكبر ميزانية في تاريخها للمياه

كشفت رئيسة قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري في مصر، إيمان السيد، عن رصد أكبر ميزانية في تاريخ وزارة الري لمياه النيل.

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وأشارت رئيسة قطاع التخطيط بالوزارة إلى دعم الدولة المصرية لجهود وزارة الري عن طريق رصد أضخم ميزانية، التي بلغت أكثر من مليار و300 مليون جنيه، كما تحدثت عن أسبوع القاهرة للمياه.

وأوضحت أن وزارة الري تنفذ العديد من المشروعات القومية، أبرزها مشروع تأهيل السواقي والترع، بتكلفة تتجاوز الـ80 مليار جنيه، تستهدف 20 ألف كم على مستوى المحافظات، ومشروع مصرف "كتشنر"بإجمالي طول 69 كم لخدمة مليون مواطن في مناطق الدلتا، ومشروع بحر البقر الذي يعد أكبر محطة معالجة لمضاعفة عملية إعادة استخدام المياه لـ4 أضعاف، لترتفع إلى 42% بدلا من 34%، بالإضافة لاستكمال مشروع توشكي، الصرف المغطي، ومشروعات استكمال المرحلة الثالثة من حماية السيول.

وتابعت: "هذه أضخم ميزانية في تاريخ وزارة الري، حيث بدأت الدولة زيادة المخصصات المالية للوزارة، لأن الملف المائي أخذ وضع الأولوية، والدليل على ذلك أن في العام المالي الجاري، دعمت الدولة الوزارة بأكثر من مليار و300 مليون جنيه".

المصدر: مصراوي