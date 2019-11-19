طوارئ في مصر بسبب نهر النيل

أعلنت مصر حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول، واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للمنخفضات الجوية القادمة.

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وقامت وزارة الموارد المائية والري في مصر برفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع ووجهت بمتابعة المجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.

وعقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدوري لمتابعة موقف فيضان النيل للعام المائي الحالي، وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.

وتم التشديد على استمرار حالة الاستعداد وكذلك تكثيف أعمال الصيانة لكافة منشآت تصريف المياه.

المصدر: RT