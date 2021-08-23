سوريا.. السيطرة على تسرب وقود من محطة بانياس الحرارية

سيطرت فرق الصيانة في محطة بانياس الحرارية في محافظة طرطوس السورية على تسرب الوقود من أحد خزاناتها.

ونفى المدير العام للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء محمود رمضان أن يكون الحادث ناجما عن عمل تخريبي، وأكد لوكالة "سانا" أن فرق الصيانة في المحطة سيطرت على تسرب الفيول من أحد الخزانات.

وكان رئيس نقابة عمال الكهرباء في اتحاد عمال طرطوس داوود درويش أكد في وقت سابق السيطرة على تسرب الفيول، وأوضح أن "تصدعا واهتراء" في أحد خزانات الفيول في المحطة الحرارية، أدى لتسرب كميات من الفيول في البحر.

وأشار إلى أن الخزان كان مملوءا بكمية 15 ألف طن من الفيول.

المصدر: "سانا"