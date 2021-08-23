الجيش المغربي يستخدم طائرات "كنادير" لإخماد حرائق الرشيدية

تدخلت القوات الجوية الغربية، يوم الاثنين، لإخماد الحرائق التي اندلعت في ضواحي مدينة الرشيدية، مستخدمة طائرتين من طراز "كنادير".

وكانت حرائق ضخمة اندلعت بواحة "أولاد شاكر"، الواقعة بضواحي الرشيدية، حيث التهمت مساحات مزروعة بالنخيل، لتخلف خسائر فادحة لدى الفلاحين الذين تفاجؤوا باندلاع النيران.

واستمرت الحرائق لأكثر من 11 ساعة، حولت أجزاء كبيرة من واحة "أوفوس" إلى كومة من الرماد، وفق ما نقله موقع "هسبريس".

ووجدت فرق الوقاية المدنية صعوبات كبيرة في السيطرة على الحرائق، لولا تدخل القوات الجوية، الأمر الذي ساهم في إخماد ألسنة النيران.

واضطرت السلطات المحلية إلى منع حركة المرور في الطريق الوطني رقم 13، الرابط بين مدينتي الرشيدية وأرفود، أمس الأحد، إلى حين انتهاء الفرق الميدانية من احتواء الحرائق.

المصدر: "هسبريس"