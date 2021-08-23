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روسيا: نلاحظ دفئا في العلاقات بين إيران والدول العربية في الخليج

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روسيا: نلاحظ دفئا في العلاقات بين إيران والدول العربية في الخليج
kommersant.ru
السفير الروسي في طهران، ليفان جاغاريان.
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اعتبر السفير الروسي في طهران، ليفان جاغاريان، أن التصعيد في منطقة الخليج لا ترغب به لا إيران ولا الدول العربية، متحدثا عن نوع من الدفء في العلاقات بين الطرفين.

وصرح جاغاريان، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "هناك توتر، خاصة بعد عدة حوادث لناقلات في الخليج وخليج عمان، لكنني لا أعتبره كارثيا ولن أقول إنه أخطر بكثير مما كان عليه خلال الأزمات السابقة، لا إيران ولا جيرانها العرب مهتمون بمزيد من التصعيد".

 وأشار إلى أن روسيا لاحظت علاوة على ذلك "نوعا من الدفء في العلاقات" بين إيران ودول الخليج.

وسبق أن أكدت إيران والسعودية، أكبر قوتين متنافستين في الشرق الأوسط، أنهما تجريان محادثات لحل الخلافات الثنائية المتعددة بين الطرفين.

ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين طهران والرياض منذ العام 2016، لكن جرى خلال الأشهر الأخيرة تبادل رسائل حول رغبتهما في تسوية الخلافات.

المصدر: "سبوتنيك" + وكالات

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