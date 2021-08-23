وزير الخارجية العراقي يصل موسكو في زيارة رسمية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، وصول وزيرها فؤاد حسين إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن "حسين وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، اليوم في زيارة رسمية تستغرق بضعة أيام".

وأضافت، أن وزير الخارجية سيرأس وفد العراق لعقد اجتماع اللجنة العراقـية-الروسية المشتركة، واللقاء بالمسؤولين الروس، وتعزيز آفاق التعاون المُشترَك في المجالات كافة، وبحث عدد من الملفات التي تهم البلدين.

المصدر: RT