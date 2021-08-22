الشرطة الفلسطينية تفرج عن الشاعر زكريا محمد

أفرجت الشرطة الفلسطينية، مساء يوم الأحد، عن الشاعر زكريا محمد، عقب اعتقال دام لساعات.

وكتب الشاعر والكاتب والراوي زكريا محمد في تغريدة عقب الإفراج عنه: "اعتقال الأجهزة الأمنية لنا بلا سبب وخارج القانون يحمل رسالة للجميع بأن ليس هناك كبير في البلد، ومستعدون للدوس على أكبر رأس فيكم، ونحن نرد بأنكم لن ترعبونا، وسنتصدى للقمع والفساد والاستسلام أمام العدو، وتحيا فلسطين".

وكان الإعلامي الفلسطيني عارف حجاوي قال في وقت سابق على "توتير" إن "السلطة الفلسطينية اعتقلت الشاعر زكريا محمد وهو أكبر من سجونكم كلها أين ستضعونه".

وكان نشطاء دعوا إلى مسيرة مساء الأحد وسط مدينة رام الله تحت شعار "معا مكملين مش رح يرهبنا لا اعتقال ولا قمع" بعد اعتقال زملاء لهم حاولوا تنظيم مظاهرة وسط رام الله للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاة الناشط السياسي نزار بنات الذي توفي قبل حوالي شهرين بعد اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية له بوقت قصير.

المصدر: وكالات