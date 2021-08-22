الجزائر.. والد "الشاب المحروق ظلما" يذرف الدموع بعد الكشف عن جدارية ابنه (فيديو)

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة الكشف عن جدارية تصور الشاب الجزائري جمال بن اسماعيل، الذي قُتل مؤخرا للاشتباه في إضرامه حرائق بالبلاد.

وأظهر المقطع والد جمال الذي بدا متأثرا عند كشف صورة ابنه، حيث لم يتمكن من حبس دموعه.

يذكر أن جمال بن اسماعيل المدعو"جيمي" فنان يحب الموسيقى والرسم، وخلال الحرائق الأخيرة قدم من مدينة مليانة إلى تيزي وزو من أجل المساعدة في إطفاء الحرائق، غير أن جماهير غاضبة شاركت في قتله وحرق جثته، في جريمة لم تكشف جميع تفاصيلها بعد.

وكان والده قال في تصريحات سابقة إن ابنه ذهب متطوعا لمساعدة إخوانه، وإن أمه طلبت منه عدم الذهاب لكنه أصر وقال لها إن لديه أصدقاء هناك عليه تعزيتهم في ما جرى ومساعدتهم في إخماد الحرائق.

والد المرحوم #جمال_بن_اسماعيل ينفجر بالبكاء لحظة رفعه الستار عن جدارية رسمت تخليدا لروح ابنه بمليانة...

الله يرحمك جيمي 🖤 pic.twitter.com/JlBmwLG78e — Luiza 🇩🇿 (@louiza_isabelle) August 22, 2021

المصدر: RT