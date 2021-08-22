الكاظمي يشيد بقرار إعدام قاتل مسؤول محلي

أشاد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بقرار محكمة أصدرت حكما بالإعدام بحق قاتل مسؤول محلي.

وكتب على حسابه في تويتر: "نثمن بكثير من التقدير والاحترام قرار القضاء العادل ضد المجرم الذي ارتكب جريمة القتل بحق مدير بلدية كربلاء الشهيد عبير سليم".

وأضاف الكاظمي: "قضاؤنا هو ميزان العدل ومصدر الثقة بالدولة وضمان الحقوق. مستمرون في القضاء على الاعتداءات والتجاوزات".

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وأفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن مجلس القضاء الأعلى أيد حكم الإعدام الصادر بحق قاتل مسؤول محلي بجنوب البلاد.

وقبل أيام أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي في العراق حكما بالسجن 12 عاما والطرد من الخدمة بحق القوة الأمنية المكلفة بحماية مدير بلدية كربلاء، عبير الخفاجي.

وفي العاشر من أغسطس الحالي أفاد مراسل RT في العراق بمقتل مسؤول محلي في محافظة كربلاء بجنوب البلاد خلال قيامه بواجبه في إزالة تجاوزات في الشارع العام.

المصدر: RT