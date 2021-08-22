يهود المغرب يطلبون تأخير موعد الانتخابات التشريعية بسبب تزامنها مع أعيادهم

طلب "مجلس الطوائف اليهودية بالمغرب" من وزارة الداخلية تأخير تنظيم الانتخابات التشريعية، بسبب تزامن تاريخ إجرائها في 8 سبتمبر المقبل مع عيد رأس السنة "روش ها شنا".

وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية إن هذا اليوم يمثل يوم صلاة وعبادة غير منقطعة، يقضيه اليهود في المعابد، و"تزامن تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية مع هذه المناسبة الدينية وقدسيتها سيقف حاجزا أمام إمكانية مشاركة اليهود المغاربة في انتخابات مجلس الطوائف اليهودية".

وتقدم جاكي كادوش، رئيس الطائفة اليهودية بمراكش، برسالة إلى وزير الداخلية، منبها إلى ضرورة تأجيل موعد الانتخابات بيوم أو يومين، ضمانا لإجراء هذه العملية في أجواء ملائمة.

المصدر: "هسبريس"