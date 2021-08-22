الكاظمي يصل الكويت ويؤكد أن زيارته لـ"تعزيز التعاون معها"

وصل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى الكويت على رأس وفد حكومي رفيع، في زيارة رسمية لـ"تعزيز التعاون معها".

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وقال الكاظمي في بيان قبيل مغادرته، إن "الزيارة تأتي ضمن مساعي الحكومة لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ومنها دولة الكويت الشقيقة".

وأضاف أن "الزيارة ستبحث في العديد من الملفات الاقتصادية، والسياسية، والطاقة، والاستثمار، وغيرها من الملفات، وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

وقال الكاظمي: "مع الكويت تحديداً، جدول الأعمال صفحات مفتوحة من القلب إلى القلب، المهم أننا أرسينا مبدأ حسن النية مع مبدأ حسن الجوار، والأهم أننا نعالج كل الملفات وفق القواعد القانونية والأخوية التي ترعى مصالح الطرفين، لإحقاق الحقوق ولإزالة أي معوقات من درب التعاون".

وأشار إلى أن "العراق على موعد مع انتخابات مبكرة، وأن الحكومة ملتزمة وعازمة على إجرائها في موعدها المقرر في العاشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2021، وهيأت جميع الإجراءات اللازمة من أجل انتخابات نزيهة، وأجواء ملائمة، لتكون واحدة من أفضل الممارسات الديمقراطية التي يشهدها البلد".

المصدر: RT